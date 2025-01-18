Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:50

Терентьев: «Махачев победит Мойкано досрочно»

Telegram Дзен

Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев в комментарии для «СЭ» оценил шансы бразильца Ренато Мойкано в бою против россиянина Ислама Махачева на UFC 311.

В главном поединке турнира Мойкано заменил Армана Царукяна, который снялся из-за травмы спины.

«В бое Махачева с Царукяном обоих соперников, которые окажут достойное сопротивление друг другу, оценивал равносильно. Сейчас же стопроцентное предпочтение отдаю Исламу. Он победит досрочно», — сказал Терентьев «СЭ».

Поединок Махачев — Мойкано пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В соглавном бою вечера в Инглвуде россиянин Умар Нурмагомедов проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.

Вероника Ольшукова

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев получил нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311

UFC 311
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Где в Москве искупаться в проруби на Крещение в 2025 году
Царукян снялся с боя против Махачева за сутки до UFC 311
Овечкин побил великий рекорд Ягра. И скоро побьет еще одно его достижение
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
СМИ узнали о завершении судмедэкспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
В Санкт-Петербурге машина рухнула в Обводный канал после ДТП
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Ренато Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Названы возможные гонорары Двалишвили и Нурмагомедова за бой на UFC 311
Стало известно, что Махачев сказал Мойкано после стердауна на UFC 311
Нурмагомедов провел финальную дуэль взглядов, надев повязку в память о своем тренере
Бой UFC 311 Ислам Махачев против Ренато Мойкано: во сколько и где смотреть
Кияшко — о бое Махачева против Мойкано: «Новый соперник хорош, но я отдаю предпочтение Исламу»
Хабиб Нурмагомедов — о UFC 311: «Завтра предстоит тяжелая работа. Отдам все, что у меня есть»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя