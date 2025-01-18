Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 20:40

Мойкано — о том, как получил титульный бой против Махачева: «Я даже не спросил про деньги»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бразильский боец Ренато Мойкано рассказал, при каких обстоятельствах ему сообщили о титульном поединке в легком весе с россиянином Исламом Махачевым на UFC 311.

Бразилец заменил Армана Царукяна, который снялся с боя против Махачева из-за травмы спины.

«Прошлое утро было сумасшедшим! Я сгонял вес, мне оставалось всего несколько фунтов. Я собирался согнать до 156 фунтов. Когда я был в ванной, мне позвонил тренер и сказал: «Эй, тебе придется сгонять до 155 фунтов, потому что ты получишь титульный бой». Я сказал: «Правда, честно?» Я даже не спросил про деньги. Потому что UFC — это мой дом», — цитирует Мойкано ESPN MMA.

Бой Махачева (26-1) и Мойкано (20-5-1) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Соглавным событием вечера станет противостояние россиянина Умара Нурмагомедова (18-0) с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев против нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311

UFC 311
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Пушилин рассказал о выстроенных ВФУ подземных городках в Курахово
Хабиб будет секундировать Тагира Уланбекова на UFC 311
ВС России в ответ на атаки ракетами ATACMS нанесли удар по объектам ВПК Украины
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
Биатлонист Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона
В МИД РФ назвали ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Ренато Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Махачев — о поединке с Мойкано за титул в легком весе: «Он должен быть благодарен мне»
Назван возможный гонорар Махачева за бой против Мойкано на UFC 311
Трансляция главного карда UFC 311 Махачев vs Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Двалишвили начнется в 6.00 мск 19 января
Хабиб рассказал, в чем заключается сверхспособность Умара Нурмагомедова
Искусственный интеллект предсказал исход главного боя UFC 311 Махачев — Мойкано
Мокаев предсказал исход боя Махачев — Мойкано
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя