Мойкано — о том, как получил титульный бой против Махачева: «Я даже не спросил про деньги»

Бразильский боец Ренато Мойкано рассказал, при каких обстоятельствах ему сообщили о титульном поединке в легком весе с россиянином Исламом Махачевым на UFC 311.

Бразилец заменил Армана Царукяна, который снялся с боя против Махачева из-за травмы спины.

«Прошлое утро было сумасшедшим! Я сгонял вес, мне оставалось всего несколько фунтов. Я собирался согнать до 156 фунтов. Когда я был в ванной, мне позвонил тренер и сказал: «Эй, тебе придется сгонять до 155 фунтов, потому что ты получишь титульный бой». Я сказал: «Правда, честно?» Я даже не спросил про деньги. Потому что UFC — это мой дом», — цитирует Мойкано ESPN MMA.

Бой Махачева (26-1) и Мойкано (20-5-1) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Соглавным событием вечера станет противостояние россиянина Умара Нурмагомедова (18-0) с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).