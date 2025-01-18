Стало известно, что Махачев сказал Мойкано после стердауна на UFC 311

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к бразильцу Ренато Мойкано после стердауна на турнире UFC 311.

Махачев должен был подраться на турнире с Арманом Царукяном, но снялся из-за травмы спины. Его заменил Мойкано.

После стердауна Махачев сказал сопернику: «Будь готов». Мойкано ответил: «Я более чем готов».

Отметим, что российский боец не пожал руку бразильцу после битвы взглядов.

Бой Махачева (26-1) и Мойкано (20-5-1) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (18-4).