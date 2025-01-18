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Сегодня, 15:59

Стало известно, что Махачев сказал Мойкано после стердауна на UFC 311

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к бразильцу Ренато Мойкано после стердауна на турнире UFC 311.

Махачев должен был подраться на турнире с Арманом Царукяном, но снялся из-за травмы спины. Его заменил Мойкано.

После стердауна Махачев сказал сопернику: «Будь готов». Мойкано ответил: «Я более чем готов».

Отметим, что российский боец не пожал руку бразильцу после битвы взглядов.

Бой Махачева (26-1) и Мойкано (20-5-1) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (18-4).

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев получил нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311

UFC 311
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
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