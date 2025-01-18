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Сегодня, 14:37

Хабиб Нурмагомедов — о UFC 311: «Завтра предстоит тяжелая работа. Отдам все, что у меня есть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к Умару Нурмагомедову, Исламу Махачеву и Тагиру Уланбекову перед UFC 311.

«Завтра предстоит тяжелая работа, эти братья, с кем я вырос, и они были рядом со мной всю мою жизнь. Они также являются большой причиной моего успеха в спорте и моя любовь к ним безгранична. Все что у меня есть я отдам — главное, чтоб у них все было хорошо (не только в этой жизни). Пусть Аллах сохранит вас, братья, где бы вы не были, и поможет вам во всем. А я буду рядом», — написал Хабиб в своих соцсетях.

Бой Ислама Махачева (26-1) и Ренато Мойкано (20-5-1) станет главным событием турнира UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января. Ренато заменил снявшегося с поединка из-за травмы Армана Царукяна (22-3).

В соглавном бою вечера Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Тагир Уланбеков на турнире подерется с американцем Клейтоном Карпентером.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев получил нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311

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