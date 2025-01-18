Хабиб Нурмагомедов — о UFC 311: «Завтра предстоит тяжелая работа. Отдам все, что у меня есть»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к Умару Нурмагомедову, Исламу Махачеву и Тагиру Уланбекову перед UFC 311.

«Завтра предстоит тяжелая работа, эти братья, с кем я вырос, и они были рядом со мной всю мою жизнь. Они также являются большой причиной моего успеха в спорте и моя любовь к ним безгранична. Все что у меня есть я отдам — главное, чтоб у них все было хорошо (не только в этой жизни). Пусть Аллах сохранит вас, братья, где бы вы не были, и поможет вам во всем. А я буду рядом», — написал Хабиб в своих соцсетях.

Бой Ислама Махачева (26-1) и Ренато Мойкано (20-5-1) станет главным событием турнира UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января. Ренато заменил снявшегося с поединка из-за травмы Армана Царукяна (22-3).

В соглавном бою вечера Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Тагир Уланбеков на турнире подерется с американцем Клейтоном Карпентером.