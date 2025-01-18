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Сегодня, 07:15

Бой UFC 311 Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: время начала и где смотреть

Двалишвили и Нурмагомедов подерутся на турнире UFC 311
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Мераб Двалишвили из Грузии и россиянин Умар Нурмагомедов встретятся на турнире UFC 311 в ночь на воскресенье, 19 января.

Время начала боя Двалишвили vs Умар Нурмагомедов

Главный кард турнира UFC 311 стартует в 6.00 по московскому времени, а соглавное событие Двалишвили vs Умар ожидается около 7.30 мск.

29-летний Нурмагомедов в профессиональной карьере провел 18 боев (все завершились победами). Предыдущий бой Умара был в августе 2024 года, тогда дагестанец победил американца Кори Сэндхагена.

34-летний Двалишвили провел в ММА 22 поединка, одержав 18 побед и потерпев 4 поражения. Предыдущий бой Мераб провел 15 сентября 2024 года, победив американца Шона О'Мэлли и впервые став чемпионом лиги.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311

Где смотреть бой Двалишвили vs Умар Нурмагомедов

Поединок Двалишвили и Нурмагомедова покажет канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (бесплатно), онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала, по подписке). Бои турнира также можно смотреть на онлайн-ресурсе UFC Fight Pass и канале «Матч Боец» (по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

UFC 311
Мераб Двалишвили
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