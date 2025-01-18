Сегодня, 02:10
Россиянин Тагир Уланбеков проведет бой с американцем Клейтоном Карпентером на турнире UFC 311 в ночь на воскресенье, 19 января. Турнир состоится на арене «Интуит Дом» в Инглвуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США) и начнется в 2.00 по московскому времени.
Поединок Уланбеков — Карпентер откроет ранние прелимы.
Уланбеков одержал 15 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. Его предыдущий поединок проходил в 2023 году, тогда Тагир победил Коди Дардена (сабмишн).
Карпентер провел восемь боев, одержав победу в каждом из них. В октябре 2024 года он победил Лукаса Рочу (сабмишн) и получил бонус за выступление вечера.
Бой Уланбеков — Карпентер и весь предварительный кард покажут канал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.