Уланбеков: «Все свои победы я посвящаю Абдулманапу Нурмагомедову»

Российский боец UFC Тагир Уланбеков посвятил победу над американским бойцом Клейтоном Карпентером на турнире UFC 311 тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

«У меня нет ничего. Но у меня есть сердце чемпиона. Это то, что вложил в нас наш легендарный Абдулманап Магомедович. Я к нему пришел в 15 лет. Этот человек в меня верил и всегда говорил: «Духом Тагира здесь никто не сможет победить, когда он выходит в клетку». Все cвои победы я посвящаю ему — Абдулманапу Магомедовичу», — заявил Уланбеков на пресс-конференции

19 января 33-летний россиянин единогласным решением судей победил американца Клейтона Карпентера на турнире UFC 311.

В главном бою турнира за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Титульный поединок Умара Нурмагомедова (18-0) и Мераба Двалишвили (18-4) станет соглавным событием.