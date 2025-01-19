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Сегодня, 07:51

Уланбеков: «Все свои победы я посвящаю Абдулманапу Нурмагомедову»

Даниил Аршавский
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Российский боец UFC Тагир Уланбеков посвятил победу над американским бойцом Клейтоном Карпентером на турнире UFC 311 тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

«У меня нет ничего. Но у меня есть сердце чемпиона. Это то, что вложил в нас наш легендарный Абдулманап Магомедович. Я к нему пришел в 15 лет. Этот человек в меня верил и всегда говорил: «Духом Тагира здесь никто не сможет победить, когда он выходит в клетку». Все cвои победы я посвящаю ему — Абдулманапу Магомедовичу», — заявил Уланбеков на пресс-конференции

19 января 33-летний россиянин единогласным решением судей победил американца Клейтона Карпентера на турнире UFC 311.

В главном бою турнира за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Титульный поединок Умара Нурмагомедова (18-0) и Мераба Двалишвили (18-4) станет соглавным событием.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Умар Нурмагомедов идет за поясом! Махачев защищает титул. Онлайн-трансляция UFC 311

UFC 311
Абдулманап Нурмагомедов
Тагир Уланбеков
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