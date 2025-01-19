Уланбеков: «У меня есть переписка с Исламом Махачевым — в ней только еда»

Российский боец UFC Тагир Уланбеков рассказал о переписке с Исламом Махачевым, в которой спортсмены обсуждают еду.

«У меня есть переписка с Исламом, мы друг другу просто скидываем еду. Больше ничего нет, здесь только еда. Мы с ним договорились, что после боев идем в эти места везде. Есть пара ресторанов, которые мы должны посетить. Бургерные, десерты», — рассказал Уланбеков на пресс-конференции.

19 января 33-летний Уланбеков единогласным решением судей победил американца Клэйтона Карпентера на турнире UFC 311.

Махачев (26-1) встретится с бразильцем Ренато Мойкано (20-5-1) в главном бою турнира за титул чемпиона в легком весе.