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Сегодня, 03:41

Умар Нурмагомедов и Двалишвили провели заключительную дуэль взглядов перед боем на UFC 311

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сегодня, 18 января, в Инглвуде состоялась финальная процедура взвешивания и дуэль взглядов перед турниром UFC 311. Россиянин Умар Нурмагомедов и американец грузинского происхождения Мераб Двалишвили встретились лицом к лицу перед поединком.

«Где твоя папаха?» — спросил Умар соперника во время дуэли взглядов.

Титульный бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном бою вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Изначально российский боец должен был драться с Арманом Царукяном, но тот получил травму.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311
UFC 311
Мераб Двалишвили
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