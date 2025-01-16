Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:44

Двалишвили обвинил во лжи Умара Нурмагомедова: «Я не куплюсь на это дерьмо»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Грузинский чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили обвинил во лжи россиянина Умара Нурмагомедова, заявив, что тот солгал насчет травмы руки.

«Он несет какую-то хрень. Я не куплюсь на это дерьмо. Я об этой травме. Типа, он травмировал руку. У меня была травма, но я даже не упоминал об этом, не выносил на всеобщее обозрение. У любого профессионального бойца есть травмы.

Я видел, как сильно он бил по мешку, когда приехал в Лас-Вегас. Это видно по его видео в соцсетях. Если у тебя проблемы с рукой, ты не можешь так сильно бить по мешку. А он бил очень сильно. Так что он придумал травму, чтобы иметь оправдание», — приводит слова Двалишвили MMA Fighting.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

Титульный бой мужду Нурмагомедовым (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным в турнире UFC 311, который пройдет в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января.

В главном бою турнира встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Их первый поединок в апреле 2019 года закончился победой Махачева единогласным решением судей.

1
UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
Читайте также
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
В США оценили перспективы транзита российского газа через Украину
В Белоруссии сообщили о планах по захвату радикалами приграничного района страны
Ребенок погиб под снежным завалом в Красноярском крае
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Двалишвили признался, что хочет помириться с Нурмагомедовым
«В Армане много мощи — это поможет нокаутировать Ислама». Что говорят эксперты о реванше Махачева с Царукяном
Тарасов — о бое Махачева и Царукяна: «Арман точно сделал выводы после поражения, но ему будет тяжело»
Тренер Царукяна Маркос ДаМатта рассказал, на каком языке будет секундировать Арману
Тренер Царукяна Маркос ДаМатта оценил бой Махачева с Порье
Тренер Царукяна Маркос ДаМатта рассказал об эволюции кикбоксинга Армана
Сегодня
Вчера
Неделя