Двалишвили приехал на бой с Нурмагомедовым в папахе и чохе

Американо-грузинский боец Мераб Двалишвили приехал в Intuit Dome, где пройдет его титульный бой на UFC 311 против россиянина Умара Нурмагомедова.

Двалишвили приехал в национальном грузинском костюме: папахе и чохе.

Титульный бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном поединке вечера за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Мойкано заменил снявшего из-за травмы бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна (22-3).