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Сегодня, 15:23

Нурмагомедов провел финальную дуэль взглядов, надев повязку в память о своем тренере

Камила Абдурахманова
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Россиянин Умар Нурмагомедов провел финальную дуэль взглядов, надев повязку в память о своем тренере, дяде и отце Хабиба — Абдулманапе Нурмагомедове.

Умар Нурмагомедов (18-0) и Мераб Двалишвили (18-4) проведут титульный поединок в рамках турнира UFC 311, который состоится в ночь с 18 на 19 января в городе Инглвуд, США. Бой станет соглавным событием вечера.

В главном поединке сойдутся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Мойкано заменит травмированного Армана Царукяна (22-3), который представляет Россию и Армению.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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