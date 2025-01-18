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Сегодня, 19:59

Хабиб рассказал, в чем заключается сверхспособность Умара Нурмагомедова

Алина Савинова
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов отметил, что его двоюродного брата Умара Нурмагомедова, выступающего под эгидой UFC, отличает трудолюбие.

«Умар очень трудолюбивый. Усман [Нурмагомедов] более талантливый, одаренный. А Умар очень трудолюбивый, терпеливый и очень любит соревноваться. Он выступал очень много по любителям. В зале он работал с многими очень хорошими спарринг-партнрами, которые помогали ему оттачивать навыки», — сказал Хабиб в интервью на YouTube-канале Gorilla Fighting.

Умар Нурмагомедов в ночь с 18 на 19 января проведет бой за титул чемпиона в легчайшем дивизионе против действующего обладателя пояса грузино-американского бойца Мераба Двалишвили в соглавном событии турнира UFC 311. В главном поединке вечера за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев и бразилец Ренато Мойкано.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев против нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311

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