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Сегодня, 19:00

Хабиб Нурмагомедов поделился секретом успеха его команды

Сергей Ярошенко
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал секрет успеха его команды.

«Иногда дисциплины недостаточно, все дело в самопожертвовании. Если хочешь стать чемпионом, то для семьи нет места. Нужно уметь жертвовать. Ислам, Умар, Усман, я — все мы несли жертвы, чтобы стать лучшими. Приходит очень много бойцов, они очень голодные ребята. Скоро они будут на вершине», — сказал Хабиб в интервью UFC Russia.

Свой ближайший бой подопечный Хабиба Ислам Махачев (26-1) проведет на турнире UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Он встретится главном бою с Арманом Царукяном (22-3). Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)
Источник: UFC Russia
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