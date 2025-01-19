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Сегодня, 02:22

Хабиб: «Мы уже на арене. Спасибо всем за поддержку»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, тренирующий Умара Нурмагомедова, рассказал о подготовке к турниру UFC 311.

«Приветствую всех, мы уже на арене. Через полчаса уже выходим разминаться. Хорошо, что в UFC выделили отдельную комнату, будем тут отдыхать, смотреть бои и ждать, пока братья приедут на арену, вместе с ними уже выйдем в октагон. Спасибо всем за поддержку, это очень сильно чувствуется! Желаю всем удачи», — сказал Хабиб на видео, опубликованном UFC Eurasia.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

Титульный бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном поединке вечера за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Мойкано заменил снявшего из-за травмы бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна (22-3).

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев защищает титул, Умар Нурмагомедов идет за поясом! Онлайн-трансляция UFC 311

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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