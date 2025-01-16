Умар Нурмагомедов: «Двалишвили нервничает. Его заставили драться со мной»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов поделился мнением о настрое грузинского чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили перед их поединком в турнире UFC 311.

«Двалишвили нервничает. Его заставили драться со мной. Еще до того как он стал чемпионом, он не хотел этого боя. Он не может ничего сказать UFC или Дане Уайту, чтобы показать им свою позицию», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Поединок Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным в турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

Главным боем вечера станет реванш россиянина Ислама Махачева (26-1) и спортсмена российско-армянского происхождения Армана Царукяна (22-3). Первый поединок бойцов в апреле 2019 года закончился победой Махачева единогласным решением судей.