Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:02

Нурмагомедов и Двалишвили провели дуэль взглядов перед поединком на UFC 311

Сергей Разин
корреспондент
Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили.
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен

Российский боец Умар Нурмагомедов и американец грузинского происхождения Мераб Двалишвили провели дуэль взглядов перед поединком на UFC 311.

После дуэли взглядов Нурмагомедов сказал, что это последняя фотография Двалишвили с поясом.

Титульный поединок Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном бою вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Их первый бой в апреле 2019 года закончился победой Махачева единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Полиция нашла чемпионские перстни Малкина за победы в Кубке Стэнли
«Динамо» потеряло Тюкавина, Бителло и Чавес бегут
В Еврокомиссии прокомментировали удары ВС РФ по украинскому газохранилищу
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Умар Нурмагомедов — Двалишвили: «Когда закончишь карьеру, возвращайся в Грузию»
Махачев и Царукян провели дуэль взглядов перед боем на UFC 311
Двалишвили: «Умар получит пощечину за свои слова»
Махачев рассказал, что мечтает о семерых детях
Нурмагомедов: «Я больше грузин и мужчина, чем Двалишвили»
Sky Sport: Махачев заболел перед реваншем с Царукяном
Сегодня
Вчера
Неделя