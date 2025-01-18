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Сегодня, 16:25

Названы возможные гонорары Двалишвили и Нурмагомедова за бой на UFC 311

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Портал EssentiallySports предположил, какие гонорары получат Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов за бой на турнире UFC 311.

По данным издания, 34-летний Двалишвили может заработать от 500 до 600 тысяч долларов, 29-летний Нурмагомедов — около 300 тысяч. Отметим, что речь идет только о базовой выплате от UFC, которая не учитывает дополнительные выплаты: бонусы, часть прибыли от платных трансляций, а также доход от персональных спонсоров.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев получил нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311

Титульный бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном поединке вечера за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Мойкано заменил снявшего из-за травмы бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна (22-3).

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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