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Сегодня, 00:10

Трансляция боя UFC 311 Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили начнется ориентировочно в 7.30 мск

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили подерутся на UFC 311
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Титульный бой между россиянином Умаром Нурмагомедовым и грузино-американским обладателем пояса Мерабом Двалишвили состоится в рамках UFC 311.

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Во сколько смотреть бой Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили

Турнир UFC 311 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января, на арене «Intuit Dome» в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).

Бой Нурмагомедова и Двалишвили начнется ориентировочно в 7.30 по московскому времени.

28-летний Нурмагомедов в профессиональной карьере провел 18 боев и все выиграл (из которых — 9 досрочно).

34-летний Двалишвили в профессиональных ММА имеет 18 побед и 4 поражения, проводит первую защиту пояса чемпиона UFC в легчайшем весе.

Где и как смотреть бой Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили

Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass. Главный кард в прямом эфире транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ» (ретрансляция доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 311. Ключевые события и результат боя Нурмагомедов — Двалишвили и других поединков турнира можно также узнать в матч-центре «СЭ» и ленте новостей UFC.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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