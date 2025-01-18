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Сегодня, 14:15

Бой UFC 311 Умар Нурмагомедов против Мераб Двалишвили: во сколько и где смотреть

Нурмагомедов проведет бой за титул в легчайшем весе против Двалишвили на UFC 311
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Российский боец Умар Нурмагомедов проведет бой за титул в легчайшем весе против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 311. Вечер ММА пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в ночь на 19 января. Начало соглавного поединка — около 7.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий и главных боев UFC 311. Результаты поединка Нурмагомедов — Двалишвили можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Трансляцию UFC 311 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен бесплатно на «Матч ТВ».

28-летний россиянин в смешанных единоборствах имеет рекорд — 18-0. Профессиональный рекорд 33-летнего грузинского бойца — 18-4.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311
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