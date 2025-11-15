Видео
15 ноября, 23:26

Биспинг: «Махачев побьет Маддалену, его готовили к этому моменту с рождения»

Сергей Ярошенко

Бывший чемпион UFC британец Майкл Биспинг поделился ожиданиями от титульного поединка в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Надо помнить, что Ислама готовили к этому моменту с самого рождения. Есть что-то особенное в нем, в его команде, в Хабибе Нурмагомедове, в Абдулманапе Нурмагомедове, во всей их родословной и во всей силе духа, которая присуща этим людям. Это будет супербой, потому что Махачев замахнулся на звание величайшего, став чемпионов в двух дивизионах. Сделает ли он это? Я скажу «да». Он побьет Джека Делла Маддалену. Он найдет решающий прием ближе к концу боя, как он обычно делает», — заявил спортсмен на своем YouTube-канале.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

В ночь на 16 ноября 34-летний Махачев и 29-летний Джек Делла Маддалена проведут бой за титул в полусреднем весе на турнире UFC 322, который пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Россиянин провел 28 боев в ММА и одержал 27 побед. На счету австралийца 18 побед при 2 поражений.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322
Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Микаэль Биспинг
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
