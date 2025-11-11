Губерниев считает Махачева фаворитом в бою с Маддаленой: «Ислам здорово умеет подготавливать себя к таким поединкам»

11 ноября, 18:00
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.
«Ислам — безусловная звезда UFC. Он очень здорово умеет подготавливать себя к таким боям — здесь и сейчас выступать на максимуме. Самое главное, чтобы травм не было. Тогда, конечно, Махачев будет считаться фаворитом и одержит яркую победу на радость всем нам!», — сказал Губерниев «СЭ».
В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» и станет главным событием турнира UFC 322.
itiv
Губа! Шлепов! А про Спартак?
11.11.2025
Nik
губошлепов в действии с минспорта
11.11.2025
Владимир Соколов
Губа теперь везде?
11.11.2025