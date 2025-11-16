Видео
Сегодня, 10:35

Двалишвили поздравил Махачева с победой над Маддаленой

Игнат Заздравин
Корреспондент

Грузинский боец Мераб Двалишвили поздравил россиянина Ислама Махачева с победой над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном поединке турнира UFC 322.

Россиянин одержал победу решением судей. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

«Поздравляю нового чемпиона в полусреднем весе — Ислама Махачева. Заслуженно» — написал Двалишвили в соцсетях.

Ислам Махачев.Махачев раскатал Маддалену и завоевал второй пояс UFC! Ислам стал первым россиянином, кому это удалось

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

    Вот и вопрос после этого поздравления. Учитывая, что ранее Двалишвили российских бойцов не поздравлял, то что изменилось: у Мераба благородство прорезалось или он оценивает уже Махачева как представителя ОАЭ?

    16.11.2025

