Двалишвили поздравил Махачева с победой над Маддаленой

Сегодня, 10:35
Грузинский боец Мераб Двалишвили поздравил россиянина Ислама Махачева с победой над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном поединке турнира UFC 322.
Россиянин одержал победу решением судей. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.
«Поздравляю нового чемпиона в полусреднем весе — Ислама Махачева. Заслуженно» — написал Двалишвили в соцсетях.
Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.
Тор-1
Вот и вопрос после этого поздравления. Учитывая, что ранее Двалишвили российских бойцов не поздравлял, то что изменилось: у Мераба благородство прорезалось или он оценивает уже Махачева как представителя ОАЭ?
16.11.2025