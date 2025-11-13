Самедов считает Махачева явным фаворитом в бою с Маддаленой: «Ислам все понимает и уверен в себе на 100 процентов»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал «СЭ» предстоящий поединок за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Для меня Ислам — явный фаворит. Но в единоборствах все возможно, Маддалена — очень опасный соперник. Переход в новую весовую категорию? Я думаю, что Ислам знает и понимает, что делает. Стоит учитывать, что это важнейший аспект, фактор. Другая сила удара, а это имеет огромное значение. Но думаю, что Ислам все понимает и уверен в себе на 100 процентов», — сказал Самедов «СЭ».

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул в полусреднем весе против чемпиона дивизиона Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» и станет главным событием турнира UFC 322.

