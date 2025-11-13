Видео
UFC

13 ноября, 18:20

Самедов считает Махачева явным фаворитом в бою с Маддаленой: «Ислам все понимает и уверен в себе на 100 процентов»

Дарик Агаларов

Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал «СЭ» предстоящий поединок за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Для меня Ислам — явный фаворит. Но в единоборствах все возможно, Маддалена — очень опасный соперник. Переход в новую весовую категорию? Я думаю, что Ислам знает и понимает, что делает. Стоит учитывать, что это важнейший аспект, фактор. Другая сила удара, а это имеет огромное значение. Но думаю, что Ислам все понимает и уверен в себе на 100 процентов», — сказал Самедов «СЭ».

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул в полусреднем весе против чемпиона дивизиона Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» и станет главным событием турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев
1

  • Niko McCowrey

    Я считаю Самедова, Агаларова, Махачева, Мадюлену и всех остальных, причастных к этому "зверькизму", но не упомянутых в этой молитве, первобытными животными. Это мое личное мнение. И да, мне пох.. на чье-либо другое (как и вам на мое) Живите теперь с этим.

    13.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Самедов
    Джек Делла Маддалена
    Ислам Махачев
    UFC
