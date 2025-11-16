Хачанов — о победе Махачева над Маддаленой: «Просто уничтожил»

Российский теннисист Карен Хачанов оценил победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном поединке турнира UFC 322.

«Просто уничтожил», — написал Хачанов в соцсетях.

Россиянин одержал победу решением судей. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.