Маддалена посетил матч «Рейнджерс» в НХЛ перед боем с Махачевым

11 ноября, 16:51
Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена посетил матч регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Нэшвиллом».
Игра проходила в ночь на 11 ноября в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. Маддалене вручили именную футболку с номером 322.
В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке пройдет турнир UFC 322. В главном бою встретятся Маддалена и Ислам Махачев.
Spacewalker
Не совсем жарко и холодно... Меньше шумихи, меньше доходов для организаторов, а для бойцов соответственно меньше масла и кто то вообще без хлеба может остаться:wink: PS. Минусёр, чем я вам не угодил то?!:thinking: Простая констатация факта, что спорт сам по себе мало кому нужен без разогрева и интереса.
13.11.2025
zg
В целом верно,но бойцам от этого точно,ни жарко,ни холодно!)
11.11.2025
Spacewalker
Разогрев, так и надо. СЭ и всей кормящейся на этом братии есть чем наполнять своё издание, организаторам - лишний интерес и дополнительные доходы, бойцам - хлеб с маслом:wink:
11.11.2025
zg
То есть теперь всю неделю ждем полный доклад о том,что делал Джек?!:man_facepalming:
11.11.2025