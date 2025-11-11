Маддалена посетил матч «Рейнджерс» в НХЛ перед боем с Махачевым

Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена посетил матч регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Нэшвиллом».

Игра проходила в ночь на 11 ноября в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. Маддалене вручили именную футболку с номером 322.

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке пройдет турнир UFC 322. В главном бою встретятся Маддалена и Ислам Махачев.