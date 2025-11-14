Маддалена оказался легче Махачева на взвешивании перед турниром UFC 322

14 ноября, 18:10
Чемпион UFC в полусреднем дивизионе Джек Делла Маддалена уложился в лимит весовой категории.
На взвешивании он показал 77,02 кг. Результат его соперника Ислама Махачева составил 77,11 кг.
Россиянин и австралиец встретятся в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября в поединке за титул в полусреднем весе. У Махачева в профессиональных ММА 27 побед и 1 поражение, у его соперника 17 побед и 2 поражения.
Тор-1
Интересно, кто больше наберет вес к бою?
14.11.2025
esdeminov
14.11.2025