14 ноября, 18:10

Маддалена оказался легче Махачева на взвешивании перед турниром UFC 322

Руслан Минаев
Джек Делла Маддалена.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в полусреднем дивизионе Джек Делла Маддалена уложился в лимит весовой категории.

На взвешивании он показал 77,02 кг. Результат его соперника Ислама Махачева составил 77,11 кг.

Россиянин и австралиец встретятся в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября в поединке за титул в полусреднем весе. У Махачева в профессиональных ММА 27 побед и 1 поражение, у его соперника 17 побед и 2 поражения.

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готов отобрать пояс у Маддалены: онлайн-трансляция недели UFC 322
2

  • Тор-1

    Интересно, кто больше наберет вес к бою?

    14.11.2025

  • esdeminov

    14.11.2025

    Джек Делла Маддалена
    Ислам Махачев
