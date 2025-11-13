Махачев перед поединком против Маддалены назвал себя лучшим бойцом ММА в мире

Российский боец UFC Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя в полусреднем весе против австралийца Джека Деллы Маддалены.

Титульный поединок состоится на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) в ночь с 15 на 16 ноября. Начало боя ориентировочно в 8.00 по московскому времени.

«Это не будет битва борца против боксера. Я могу драться в ударке с кем угодно. Я дрался в стойке с Дастином Порье весь бой, я дрался в стойке с Волкановски. Я не борец, я лучший боец ММА в мире», — заявил Махачев в интервью Даниэлю Кормье.

На счету 34-летнего Махачева 27 побед и 1 поражение в ММА. В активе 29-летнего Деллы Маддалены 18 побед при 2 поражениях.