Махачев о Макгрегоре: «Хабиб сломал его психологически»

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легком весе Ислам Махачев объяснил, почему Конор Макгрегор не вернется в октагон.

«Хабиб сломал его психологически. Этот парень не вернется. Он больше никогда не будет драться. Я говорил об этом два года назад, и я все еще думаю, что он не собирается драться. А теперь, как я слышал, у него дисквалификация от антидопинговой комиссии, и именно поэтому я думаю, что нет. Возможно, Джон Джонс вернется, чтобы драться в Белом доме, но не Конор», — сказал Махачев на YouTube-канале Complex News.

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

