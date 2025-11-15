Махачев: «Маддалена может защищаться, но я буду пытаться снова и снова»

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легком весе Ислам Махачев оценил уровень борьбы Джека Делла Маддалены перед боем на UFC 322.

«Понимаете, его борьба хорошая, но не очень. Он может защищаться, но я буду пытаться снова и снова. Если он отобьется один или два раза, я продолжу, потому что знаю его слабые места. Если я хочу легкого боя, мне нужно перевести его в партер и досрочно закончить. Люди думают, что это легко — взять и уложить его. Но я не считаю, что это будет просто, потому что знаю: все последние годы он готовился к борцам — сначала к Белалу, теперь ко мне. Поэтому, я думаю, он улучшил свои борцовские навыки. Он неплох в партере, знает, как защищаться и как подняться с канваса. Так что я не ожидаю, что это будет легко», — заявил Махачев в интервью, опубликованном на YouTube-канале Complex News.

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев