Махачев об ударной технике: «Если борьба с Маддаленой не сработает, мы будем биться в стойке»

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о своей ударной технике.

«Люди воспринимают меня просто как борца. Но нет, я могу работать в стойке — я много раз это доказывал. Я могу биться с кем угодно. При этом я понимаю, что мои борьба и грэпплинг лучше, чем у других бойцов. Завтра, если борьба не сработает, мы будем биться в стойке. Я лучший боец в мире, у меня есть все навыки, и я это докажу, — сказал Махачев в видео на YouTube-канале ESPN MMA.

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

