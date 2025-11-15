Видео
Сегодня, 12:48

Махачев об ударной технике: «Если борьба с Маддаленой не сработает, мы будем биться в стойке»

Анастасия Пилипенко

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о своей ударной технике.

«Люди воспринимают меня просто как борца. Но нет, я могу работать в стойке — я много раз это доказывал. Я могу биться с кем угодно. При этом я понимаю, что мои борьба и грэпплинг лучше, чем у других бойцов. Завтра, если борьба не сработает, мы будем биться в стойке. Я лучший боец в мире, у меня есть все навыки, и я это докажу, — сказал Махачев в видео на YouTube-канале ESPN MMA.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
UFC
