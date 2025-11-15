Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:06

Махачев о подготовке к бою с Делла Маддаленой: «Самое сложное — стать большим, набрать вес»

Анастасия Пилипенко
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, что было самым трудным при подготовке к титульному поединку в полусредней весовой категории с Джеком Делла Маддаленой.

«Самое сложное — стать большим, набрать вес и работать с крупными парнями, чтобы добиться большего, чем раньше. Я борюсь всю свою жизнь, но завтра все будет по-другому. Завтра самый важный день для меня, самый важный день для моей профессиональной карьеры. Вот почему я очень усердно готовлюсь», — сказал Махачев ESPN MMA.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев
2

  • Dolphin75

    Бананы ешь

    15.11.2025

  • hant64

    «Самое сложное — стать большим, набрать вес ---------------------- Да, да, расскажи это жиробасам, у тех наверняка ровно противоположное мнение)).

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Джек Делла Маддалена
    Ислам Махачев
    UFC
    UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
    Читайте также
    Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
    Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя