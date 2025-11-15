Сегодня, 12:06
Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, что было самым трудным при подготовке к титульному поединку в полусредней весовой категории с Джеком Делла Маддаленой.
«Самое сложное — стать большим, набрать вес и работать с крупными парнями, чтобы добиться большего, чем раньше. Я борюсь всю свою жизнь, но завтра все будет по-другому. Завтра самый важный день для меня, самый важный день для моей профессиональной карьеры. Вот почему я очень усердно готовлюсь», — сказал Махачев ESPN MMA.
В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.
Dolphin75
Бананы ешь
15.11.2025
hant64
«Самое сложное — стать большим, набрать вес ---------------------- Да, да, расскажи это жиробасам, у тех наверняка ровно противоположное мнение)).
15.11.2025