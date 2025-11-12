Махачев — о своем состоянии перед боем с Деллой Маддаленой: «Я улыбаюсь всю неделю»

Экс-чемпион UFC Ислам Махачев рассказал, как он себя чувствует перед первым боем в новой весовой категории.

«Я улыбаюсь всю неделю. Я чувствую себя совсем по-другому. Мне понравился весь тренировочный лагерь, тренировки с крупными парнями, и я чувствую прилив сил. Раньше я не высыпался в понедельник и вторник, постоянно думал: «Где ты будешь есть? Сколько ты будешь есть? Какой у тебя вес?» Но теперь все по-другому», — приводит слова Махачева официальный сайт UFC.

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

