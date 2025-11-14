Свищев о бое Махачева и Маддалены: «Возможно, у Ислама чуть изменится техника»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» предстоящий поединок за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Это что-то новое для Ислама. Переход в новую весовую категорию наверняка у него вызовут новые эмоции, ощущения. Возможно, техника чуть изменится. Мы надеемся и верим, что этот бой закончится для него победой. С удовольствием посмотрю этот поединок! Он уже чемпион в своей предыдущей весовой категории. Сейчас у него новая эпоха. Желаем ему удачи и достижения результатов!» — сказал Свищев «СЭ».

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса

UFC против Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.