Рахмонов: «Поздравляю Махачева, но настоящий претендент в полусреднем весе все еще я»

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов поздравил россиянина Ислама Махачева с победой над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном поединке турнира UFC 322.

Россиянин одержал победу решением судей. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

«Поздравляю Ислама, отличное выступление. Но настоящий претендент в полусреднем весе все еще я», — написал в соцсетях Рахмонов.

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев