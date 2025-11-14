Махачев — болельщикам: «Может, вы все приедете в Дагестан и мы отпразднуем вместе?»

Российский боец Ислам Махачев в ходе пресс-конференции в преддверии поединка с австралийцем Джеком Деллой Маддаленной на турнире UFC 322 рассказал о том, как можно было бы отпразновать победу.

«Может, вы все приедете в Дагестан и мы отпразднуем вместе? Года на два-три», — обратился он к болельщикам в зале.

34-летний Махачев и 29-летний Джек Делла Маддалена встретятся в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке в поединке за титул UFC в полусреднем весе. У Махачева в профессиональных ММА 27 побед и 1 поражение, у его соперника 17 побед и 2 поражения.