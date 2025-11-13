Махачев: «Хабиб назвал улицу в честь меня. Если не восстановлю, поменяют название»

Экс-чемпион UFC Ислам Махачев рассказал о своей улице в селе Сильди Республики Дагестан.

«Хабиб [Нурмагомедов] — очень умный парень. Он назвал улицы именами бойцов: меня, Зубайры [Тухугова], Шамиля [Завурова]. И теперь мы должны их привести в порядок. Люди из села говорят: «Ислам, если не отремонтируешь нашу улицу, мы поменяем ее название!» — сказал Махачев на пресс-конференции.

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Деллы Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев