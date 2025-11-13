Видео
13 ноября, 13:20

Махачев: «Хабиб назвал улицу в честь меня. Если не восстановлю, поменяют название»

Анастасия Пилипенко

Экс-чемпион UFC Ислам Махачев рассказал о своей улице в селе Сильди Республики Дагестан.

«Хабиб [Нурмагомедов] — очень умный парень. Он назвал улицы именами бойцов: меня, Зубайры [Тухугова], Шамиля [Завурова]. И теперь мы должны их привести в порядок. Люди из села говорят: «Ислам, если не отремонтируешь нашу улицу, мы поменяем ее название!» — сказал Махачев на пресс-конференции.

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Деллы Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

3

  • hant64

    К сожалению, видимо, да.:rage:

    13.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Там Хабиб и "исполнительная власть" синонимы!)

    13.11.2025

  • hant64

    Вот это новость - оказывается, улицам в России имена присваивают Хабибы, а я думал местные исполнительные власти. Или Дагестан к России уже не относится?

    13.11.2025

    Джек Делла Маддалена
    Ислам Махачев
    Хабиб Нурмагомедов
    UFC
