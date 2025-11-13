Махачев: «Хабиб назвал улицу в честь меня. Если не восстановлю, поменяют название»

13 ноября, 13:20
Экс-чемпион UFC Ислам Махачев рассказал о своей улице в селе Сильди Республики Дагестан.
«Хабиб [Нурмагомедов] — очень умный парень. Он назвал улицы именами бойцов: меня, Зубайры [Тухугова], Шамиля [Завурова]. И теперь мы должны их привести в порядок. Люди из села говорят: «Ислам, если не отремонтируешь нашу улицу, мы поменяем ее название!» — сказал Махачев на пресс-конференции.
В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Деллы Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.
hant64
К сожалению, видимо, да.:rage:
13.11.2025
ЗГ из БАНИ
Там Хабиб и "исполнительная власть" синонимы!)
13.11.2025
hant64
Вот это новость - оказывается, улицам в России имена присваивают Хабибы, а я думал местные исполнительные власти. Или Дагестан к России уже не относится?
13.11.2025