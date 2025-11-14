Видео
14 ноября, 07:26

Махачев: «Моя мечта — стать двойным чемпионом»

Павел Лопатко

Российский боец Ислам Махачев в преддверии поединка с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой на турнире UFC 322 рассказал о своей мечте.

«Это моя мечта. Я очень близок к ее осуществлению. Моя мечта — стать двойным чемпионом. Осталось два дня», — сказал 34-летний россиянин на пресс-конференции.

Махачев и 29-летний Делла Маддалена сойдутся в поединке за титул в полусреднем весе в ночь на 16 ноября. Бой пройдет в Нью-Йорке.

На счету россиянина в профессиональных ММА 27 побед и 1 поражение, он действующий чемпион в легком весе. У его соперника 17 побед и 2 поражения.

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322
1

  • Николай Викторов

    Эх, надо сначала бороду ваххабитскую отрастить, без усов, метра так на два, а после получить как старший брат хабиб гражданство ОАЭ и уехать.

    14.11.2025

    Джек Делла Маддалена
    Ислам Махачев
    UFC
    UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
