Махачев: «Моя мечта — стать двойным чемпионом»

Российский боец Ислам Махачев в преддверии поединка с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой на турнире UFC 322 рассказал о своей мечте.

«Это моя мечта. Я очень близок к ее осуществлению. Моя мечта — стать двойным чемпионом. Осталось два дня», — сказал 34-летний россиянин на пресс-конференции.

Махачев и 29-летний Делла Маддалена сойдутся в поединке за титул в полусреднем весе в ночь на 16 ноября. Бой пройдет в Нью-Йорке.

На счету россиянина в профессиональных ММА 27 побед и 1 поражение, он действующий чемпион в легком весе. У его соперника 17 побед и 2 поражения.