14 ноября, 06:37

Махачев: «Я снова выиграю у австралийца. Сейчас счет 3:0. Я сделаю 4:0»

Павел Лопатко

Российский боец Ислам Махачев в ходе пресс-конференции в преддверии поединка с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой на турнире UFC 322 высказался о стране, откуда родом его соперник.

«Австралия — хорошее место. Я там был, мне понравилось, но я снова выиграю у австралийца. Сейчас счет 3:0. Я сделаю 4:0», — сказал 34-летний россиянин.

В 2021 году Махачев победил австралийца Дэна Хукера удушающим приемом в первом раунде. В 2023 году он дважды подряд оказывался сильнее другого представителя Австралии — Александра Волкановски, сначала единогласным решением судей, а затем техническим нокаутом в первом раунде.

Всего у Махачева 27 побед и 1 поражение в профессиональных ММА, у его 29-летнего соперника 17 побед и 2 поражения.

Махачев и Делла Маддалена встретятся в поединке за титул в полусреднем весе на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября.

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322
Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
UFC
