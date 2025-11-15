Уайт: «Если Махачев победит Маддалену, то скинет Топурию с первого места рейтинга P4P»

Президент UFC Дана Уайт расскзала, что необходимо сделать российскому бойцу Исламу Махачеву, чтобы снова возглавить рейтинг P4P UFC.

«Ислам зачистил легкий дивизион, победив каждого из соперников. Теперь он поднимается в весе. Сейчас он занимает второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена — на первой строчке находится Илия Топурия. Если Ислам выиграет у Делла Маддалены, то скинет Топурию с первого места в этом списке», — сказал Уайт.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

В ночь на 16 ноября 34-летний Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против австралийца Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.