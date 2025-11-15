Уайт: «Если Махачев победит Маддалену, то скинет Топурию с первого места рейтинга P4P»

Сегодня, 18:37
Президент UFC Дана Уайт расскзала, что необходимо сделать российскому бойцу Исламу Махачеву, чтобы снова возглавить рейтинг P4P UFC.
«Ислам зачистил легкий дивизион, победив каждого из соперников. Теперь он поднимается в весе. Сейчас он занимает второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена — на первой строчке находится Илия Топурия. Если Ислам выиграет у Делла Маддалены, то скинет Топурию с первого места в этом списке», — сказал Уайт.
В ночь на 16 ноября 34-летний Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против австралийца Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.