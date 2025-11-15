Видео
Сегодня, 18:37

Уайт: «Если Махачев победит Маддалену, то скинет Топурию с первого места рейтинга P4P»

Сергей Ярошенко

Президент UFC Дана Уайт расскзала, что необходимо сделать российскому бойцу Исламу Махачеву, чтобы снова возглавить рейтинг P4P UFC.

«Ислам зачистил легкий дивизион, победив каждого из соперников. Теперь он поднимается в весе. Сейчас он занимает второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена — на первой строчке находится Илия Топурия. Если Ислам выиграет у Делла Маддалены, то скинет Топурию с первого места в этом списке», — сказал Уайт.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

В ночь на 16 ноября 34-летний Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против австралийца Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322
Telegram Дзен Max
Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Дана Уайт
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
