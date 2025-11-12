Маддалена рассказал, как планирует отпраздновать победу над Махачевым

12 ноября, 15:55
Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена рассказал, как планирует отметить победу над Исламом Махачевым.
«Как я намерен отметить победу? Я просто вернусь к себе и отпраздную с командой. Немного отдыха, немного алкоголя... Наслажусь моментом, потому что такие большие моменты не случаются нечасто», — сказал Делла Маддалена в интервью ESPN.
В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.
oleg.bob
Да хрен тебе!!!
12.11.2025
hant64
" Не случаются нечасто"? Анастасия Пилипенко, и насколько же часто такие моменты случаются у этой Магдалены?
12.11.2025