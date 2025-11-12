Махачев: «После Маддалены, я думаю, будет Камару Усман»

Бывший чемпион UFC Ислам Махачев рассказал, кого он хотел бы видеть своим следующим соперником в случае победы над Джеком Делла Маддаленой.

«После Джека, я думаю, будет Камару Усман. У него наибольшее число защит в полусреднем весе, и сейчас у него хорошая позиция», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Adin Live.

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев