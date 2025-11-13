Видео
13 ноября, 14:50

Махачев счастлив, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца

Алина Савинова

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал завершение бойцовской карьеры своим другом Хабибом Нурмагомедовым.

Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего на счету россиянина 29 боев в ММА, во всех из которых он одержал победы.

«Когда Хабиб завершил карьеру, дело было не в возрасте. Дело было в семье и просьбе его матери. Он тот человек, который обязан быть со своей семьей сейчас. У него большая семья, и они все живут вместе. Вот почему он переключил внимание на них. Если бы он продолжал драться, у него не было бы времени на обычную жизнь. Я рад, что Хабиб завершил карьеру бойца и стал тренером, потому что он помогает многим ребятам стать чемпионами», — сказал Махачев в интервью New York Post Sports.

Махачев в ночь с 15 на 16 ноября проведет титульный бой в полусреднем весе против австралийца Джека Деллы Маддалены на турнире UFC 322.

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322

