Масвидаль: «Если Маддалена побьет Махачева, то станет лучшим бойцом»

Бывший претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал предстоящий поединок за титул в полусреднем весе между Джеком Деллой Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Ислам — большой парень, он гонял большой вес, чтобы уложиться в 70 кг. Он может лучше показать себя в 77 кг. Но Джек особенный... Если Джек побьет Ислама, то станет лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Я склоняюсь к Исламу, но убежден, что это будет тяжелый бой», — приводит слова Масвидаля Red Corner MMA.

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Деллы Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев