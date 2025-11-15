Фахретдинов рассказал, чего стоит опасаться Махачеву в бою с Маддаленой

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов в разговоре с «СЭ» оценил предстоящий поединок за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым на турнире UFC 322.

«Интересно будет посмотреть на него в полусреднем весе. Ждем победу, в любом случае. Что ждет Махачева? У Маддалены очень хороший бокс и тяжелые руки. Я думаю, это единственное, чем он может угрожать», — сказал Фахретдинов «СЭ».

Россиянин и австралиец встретятся в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября в поединке за титул в полусреднем весе. У Махачева в ММА 27 побед и 1 поражение, у его соперника 17 побед и 2 поражения.