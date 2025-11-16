Видео
Сегодня, 01:35

Овечкин — Махачеву: «Всего самого лучшего. Покажи класс!»

Павел Лопатко

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к российскому бойцу Исламу Махачеву в преддверии его боя на турнира UFC 322 против австралийца Джека Деллы Маддалены.

«Ислам, привет! Ови здесь. Хочу пожелать тебе удачи в сегодняшнем бою. Будем переживать. Знай, что мы за тебя болеем, переживаем... В общем, давай, всего самого лучшего. Покажи класс!» — сказал 40-летний хоккеист в видеообращении.

Махачев и Делла Маддалена сойдутся в поединке за титул в полусреднем весе на UFC 322. На счету 34-летнего россиянина 27 побед и 1 поражение в профессиональных ММА, у 29-летнего австралийца — 17 побед и 2 поражения.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322
