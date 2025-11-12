Тарасов уверен в победе Махачева над Маддаленой: «Ислам четко знает, что делать и как правильно двигаться»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Безусловно, я буду болеть и переживать за Ислама. Переход в новую весовую категорию? Ислам не один принимает решения, у него большая опытная команда. Он четко знает, что делать и как правильно двигаться. Я за него спокоен и уверен в его победе», — сказал Тарасов «СЭ».

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» и станет главным событием турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев