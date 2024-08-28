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Сегодня, 15:33

Бойца ММА Якубова* внесли в список террористов и экстремистов

Виктория Кравченко
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Боец ММА Ильяс Якубов* внесен в список террористов и экстремистов. Ранее спортсмен был арестован за оправдание терроризма.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... 16. Якубов* Ильяс Аресович, 14.12.1991 года рождения , с. Шали Шалинского района Чеченской Республики», — сообщает РИА «Новости».

Задержание Якубова* произошло еще в 2023 году. Его разыскивали за публичное оправдание террористической деятельности. За это ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы. Якубов* все обвинения отрицает.

Источник: РИА Новости
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