Бойца ММА Якубова* внесли в список террористов и экстремистов

Боец ММА Ильяс Якубов* внесен в список террористов и экстремистов. Ранее спортсмен был арестован за оправдание терроризма.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... 16. Якубов* Ильяс Аресович, 14.12.1991 года рождения , с. Шали Шалинского района Чеченской Республики», — сообщает РИА «Новости».

Задержание Якубова* произошло еще в 2023 году. Его разыскивали за публичное оправдание террористической деятельности. За это ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы. Якубов* все обвинения отрицает.