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Сегодня, 08:15

Бойцу UFC Джонсу грозит тюремное заключение за нападение на допинг-офицера

Алина Савинова
Джон Джонс.
Фото Global Look Press
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Чемпиону UFC в тяжелом весе Джону Джонсу предъявлены два обвинения в мелком правонарушении, сообщает портал MMA Fighting.

Как отмечает источник, американский боец обвиняется в нападении на допинг-офицера и в воспрепятствовании в коммуникации. Если Джонса признают виновным, то ему будет грозить тюремное заключение сроком до года и денежный штраф в размере до 1,5 тысячи долларов. Слушание по делу пройдут в среду, 17 июля.

Инцидент произошел в конце марта. Боец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал допинг-офицеру, который приехал в его дом, чтобы спортсмен сдал анализы для прохождения допинг-теста. Сам Джонс позже отмечал, что допинг-агент вел себя непрофессионально.

На счету 36-летнего Джонса 27 побед за карьеру, 1 поражение по причине дисквалификации и один бой признан несостоявшимся. Последний раз он выходил в октагон в марте 2023 года — тогда американец победил Сирила Гана на турнире UFC 285 и стал чемпионом лиги в тяжелом весе.

Джон Джонс
ММА
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