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Сегодня, 09:21

Бойцы отреагировали на победу О'Мэлли над Стерлингом: «Поприветствуйте нового короля!»

Давид Хачатрян
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Профессиональные бойцы MMA отреагировали в соцсетях на эффектную победу Шона О'Мэлли (17-1) над Алджамейном Стерлингом (23-4) на UFC 292.

Даррен Тилл (перед боем): «Ставьте все, что у вас есть, на Алджо! У меня есть 134 фунта стерлингов [~ 16 тыс. рублей], и я все поставил на Алджо».

Генри Сехудо: «Поздравляю слабачка Шона. Как ты можешь говорить, что ты лучший в мире, когда ты даже не лучший в нашем городе? Дана, нельзя давать ему Чито [Марлона Веру], потому что он отстой, а если дать ему Мераба [Двалишвили], то он будет только бороться. Давайте я подерусь с ним в Финиксе!»

Деметриус Джонсон: «Сахарное шоу! Мои поздравления золотому ребенку Шону О'Мэлли»

Брендан Шауб: «Невероятно! Шон О'Мэлли — самая большая звезда в UFC».

Райан Гарсия (боксер): «Шон слишком хорош!»

Камару Усман: «Что?! Безумие! Я это видел своими глазами! Мои поздравления Шону».

Джамал Хилл: «Поздравляю Шона О'Мэлли! Ты был терпелив и ждал своего шанса».

Марлон Вера: «Вышлите мне контракт на бой».

Тедди Атлас (тренер): «Стерлинг дрался как чемпион, проиграл и вел себя как чемпион.

Поприветствуйте нового короля. Макгрегор ушел, О'Мэлли пришел".

Мераб Двалишвили: «Еще одна чертова ранняя остановка! Я молюсь, чтобы ни я, ни мои товарищи больше не встречались с Марком Годдардом в клетке. Мы — бойцы... давайте драться до конца!»

Умар Нурмагомедов: «Воу! Мне это нравится. Новая история в дивизионе».

Петр Ян: «Наш матч-реванш рано или поздно должен состояться...».

О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
Умар Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
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